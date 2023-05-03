Картины из ткани, воркшоп и артист-ток: майская программа девятого сезона «Открытых студий»

Центр современного искусства «Винзавод» объявил майскую программу художников девятого сезона «Открытых студий». Гости узнают о процессе создания текстильных коллажей и форм-гештальтов, а также о различных подходах к теме мировоззренческих концепций в обществе.
11 мая, 19.00
Артист-ток художника Виталия Тюрлика
Тюрлик создает текстильные коллажи, которые вышивает вручную. Героями его картин становятся вампиры и прочая нечисть, а также люди, которые «живут своей невиданной жизнью».
В рамках артист-тока Виталий расскажет, почему не делает эскизов, как он работает с тканью и где берет материалы, а также как создаются картины из ткани — от задумки до реализации.
13 мая, 15.00
Лекция-воркшоп по созданию форм-гештальтов художницы Марины Кошлиной
Марина Кошлина работает со скульптурами и трехмерными инсталляциями. Она исследует архитектурные материалы, формы и их взаимодействие с окружающим пространством.
Вместе со слушателями лекции Марина обсудит понятие «гештальт» и его принципы, рассмотрит различные произведения искусства с точки зрения гештальта. Ключевой частью воркшопа станет создание собственной формы-гештальта из повседневных предметов.
19 мая, 19.00
Артист-ток архитектора и художника Дани Пирогова
Даня Пирогов, будучи художником с архитектурным бэкграундом, работает с пространственными объектами и инсталляциями, включая скульптуру, графику, ленд-арт и перформанс.
Особую роль в практике Пирогова играют неуместные артефакты — археологические находки, которые, согласно истории, не должны были попасть в то или иное место. На артист-токе художник расскажет о своей практике и принципах, которые были сформулированы в архитектуре и нашли свое отражение в нынешнем искусстве Дани.