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Картины из ткани, воркшоп и артист-ток: майская программа девятого сезона «Открытых студий»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:44

Центр современного искусства «Винзавод» объявил майскую программу художников девятого сезона «Открытых студий». Гости узнают о процессе создания текстильных коллажей и форм-гештальтов, а также о различных подходах к теме мировоззренческих концепций в обществе.

11 мая, 19.00

Артист-ток художника Виталия Тюрлика

Тюрлик создает текстильные коллажи, которые вышивает вручную. Героями его картин становятся вампиры и прочая нечисть, а также люди, которые «живут своей невиданной жизнью».

В рамках артист-тока Виталий расскажет, почему не делает эскизов, как он работает с тканью и где берет материалы, а также как создаются картины из ткани — от задумки до реализации.

© Виталий Тюрлик/Пресс-материалы

13 мая, 15.00

Лекция-воркшоп по созданию форм-гештальтов художницы Марины Кошлиной

Марина Кошлина работает со скульптурами и трехмерными инсталляциями. Она исследует архитектурные материалы, формы и их взаимодействие с окружающим пространством.

Вместе со слушателями лекции Марина обсудит понятие «гештальт» и его принципы, рассмотрит различные произведения искусства с точки зрения гештальта. Ключевой частью воркшопа станет создание собственной формы-гештальта из повседневных предметов.

© Марина Кошлина/Пресс-материалы

19 мая, 19.00

Артист-ток архитектора и художника Дани Пирогова

Даня Пирогов, будучи художником с архитектурным бэкграундом, работает с пространственными объектами и инсталляциями, включая скульптуру, графику, ленд-арт и перформанс.

Особую роль в практике Пирогова играют неуместные артефакты — археологические находки, которые, согласно истории, не должны были попасть в то или иное место. На артист-токе художник расскажет о своей практике и принципах, которые были сформулированы в архитектуре и нашли свое отражение в нынешнем искусстве Дани.

© Даня Пирогов/Пресс-материалы
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