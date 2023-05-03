Картины из ткани, воркшоп и артист-ток: майская программа девятого сезона «Открытых студий»

Особую роль в практике Пирогова играют неуместные артефакты — археологические находки, которые, согласно истории, не должны были попасть в то или иное место. На артист-токе художник расскажет о своей практике и принципах, которые были сформулированы в архитектуре и нашли свое отражение в нынешнем искусстве Дани.