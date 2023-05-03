В Белграде подросток устроил стрельбу в школе, убив минимум девять человек

Нападавший задержан — это ученик седьмого класса, 14-летний Коста К. По данным Informer, с собой у него было два пистолета, пять полных обойм и рюкзак с коктейлями Молотова. Вел стрельбу он, согласно изданию, безо всяких эмоций, а его взгляд был застывшим.