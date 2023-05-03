В Белграде подросток устроил стрельбу в школе, убив минимум девять человек

По словам родителей, еще 16 детей пострадали, передает Blic. Один из школьников находится в критическом состоянии с серьезными травмами головы, еще два человека получили огнестрельные ранения.
Нападавший задержан — это ученик седьмого класса, 14-летний Коста К. По данным Informer, с собой у него было два пистолета, пять полных обойм и рюкзак с коктейлями Молотова. Вел стрельбу он, согласно изданию, безо всяких эмоций, а его взгляд был застывшим.
«Вечерне новости» пишут, что стрелок находился под действием наркотиков. Сам задержанный заявил, что открыл стрельбу, поскольку он «психопат». По данным Blic, подросток устроил стрельбу после того, как получил единицу на уроке истории.
Занятия в школе «Владислав Рыбникар» переведены в онлайн. Родителям рекомендовали не пускать детей в учебное заведение.