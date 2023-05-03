Hulu выпустил трейлер мини-сериала «Очищение» с Гаем Пирсом и Терезой Палмер

Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Очищение». Его премьера состоится 24 мая.
В основу сюжета проекта лег одноименный роман Джошуа Помаре. Сюжет рассказывает о женщине, которой предстоит остановить лидера тайного культа, похищающего местных детей.
Сериал был вдохновлен реальным австралийским культом «Семья» и его лидером Энн Гамильтон-Берн, которая усыновляла детей и считала себя реинкарнацией Иисуса.
Постановкой «Очищения» занимались Грейси Отто («Школа разбитых сердец») и Джеффри Уокер («Бюро магических услуг»). В главных ролях — Миранда Отто («Я, Франкенштейн»), Тереза Палмер («Открытие ведьм») и Гай Пирс («Секреты Лос-Анджелеса»).