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Hulu выпустил трейлер мини-сериала «Очищение» с Гаем Пирсом и Терезой Палмер

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:26

Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Очищение». Его премьера состоится 24 мая.

В основу сюжета проекта лег одноименный роман Джошуа Помаре. Сюжет рассказывает о женщине, которой предстоит остановить лидера тайного культа, похищающего местных детей.

Сериал был вдохновлен реальным австралийским культом «Семья» и его лидером Энн Гамильтон-Берн, которая усыновляла детей и считала себя реинкарнацией Иисуса.

Постановкой «Очищения» занимались Грейси Отто («Школа разбитых сердец») и Джеффри Уокер («Бюро магических услуг»). В главных ролях — Миранда Отто («Я, Франкенштейн»), Тереза Палмер («Открытие ведьм») и Гай Пирс («Секреты Лос-Анджелеса»).

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Тереза ПалмерИисус ХристосДжеффри УокерМиранда Отто
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