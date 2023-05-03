Среди британских депутатов на коронацию Карла III попадут только победители лотереи

В Великобритании проведут розыгрыш билетов на коронацию короля страны Карла III среди депутатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.
Отмечается, что изначально планировалось выделить 20 билетов для депутатов 650-местной палаты общин (нижней палаты парламента) и еще 20 — представителям 777-местной палаты лордов (верхней палаты).
Парламентарии высказали недовольство количеством билетов, после чего их количество увеличили в два раза. По этой же причине было принято решение провести лотерею.
Для депутатов без билетов выделят место вблизи въезда кареты с королем на территорию Вестминстерского аббатства, откуда они смогут посмотреть процессию. Таких мест хватит тоже не на всех народных избранников — зарезервируют лишь 400 мест.
Члены кабинета министров тоже оказались недовольны ограниченным числом приглашений. Им запретили брать на церемонию своих супруг. Исключение сделали для премьер-министра Риши Сунака — он сможет прийти вместе с женой Акшатой Мурти.