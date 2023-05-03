В сети появился сценарий двух утерянных эпизодов «Покемонов»

В 2011 году на территории Японии произошло землетрясение, которое унесло жизни 20 тыс. человек. Из‑за этого создатели аниме «Покемон» решили не выпускать два последних эпизода 14-го сезона «Team Rocket vs Team Plasma».
Позже анонимный покупатель приобрел этот сценарий. Затем пользователь форума Bulbagarden все же смог найти владельца рукописи и установил с ним контакт. Фанаты договорились купить сценарий за 4000 долларов и запустили краудфандинговую кампанию.
Когда часть суммы была собрана, владелец неожиданно решил сделать поклонникам аниме подарок. Он опубликовал сценарий в открытом доступе, а все деньги вернул их владельцам. Сценарий доступен на японском и английском языках.
24 марта 2023 года на японском телевидении показали последний, 1234-й, эпизод аниме «Покемон». Финал проекта, продолжавшегося 26 лет, имеет множество отсылок к самой первой серии. Согласно синопсису, как и в дебютном эпизоде, Эш ночует в доме своей матери и просыпается слишком поздно, а затем спешит в лабораторию профессора Оука. «Команда Р» вновь собирается вместе, чтобы в последний раз попытаться похитить Пикачу.