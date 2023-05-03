В сети появился сценарий двух утерянных эпизодов «Покемонов»

24 марта 2023 года на японском телевидении показали последний, 1234-й, эпизод аниме «Покемон». Финал проекта, продолжавшегося 26 лет, имеет множество отсылок к самой первой серии. Согласно синопсису, как и в дебютном эпизоде, Эш ночует в доме своей матери и просыпается слишком поздно, а затем спешит в лабораторию профессора Оука. «Команда Р» вновь собирается вместе, чтобы в последний раз попытаться похитить Пикачу.