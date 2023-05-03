Депутаты готовы ускоренно ввести запрет на смену пола без хирургической операции

Поправки о запрете официальной смены пола без проведения хирургической операции внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом «Коммерсанту» рассказала глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Источник газеты в Госдуме отмечает, что депутаты хотят принять поправки в ускоренном режиме. Внимание законодателей привлекли участившиеся случаи, когда молодые люди используют справки о смене пола для избежания призыва на военную службу.
Также стало известно, что над темой смены пола работают в Минздраве, а вопрос получил «аппаратное ускорение» усилиями спикера Вячеслава Володина. Также, по его словам, предложение о запрете поддерживает и Минюст.
В ближайшее время законопроект будет доработан в соответствии с поступившими от Минюста предложениями под руководством Владислава Даванкова (партия «Новые люди»).
«Законопроект планируем внести в весеннюю сессию. Сейчас прорабатываем инициативу с Минюстом и Минздравом», — сказал Даванков «Коммерсанту».
Другой собеседник газеты связывает срочность принятия поправок не только с защитой семейных ценностей, но и со стартом призывной кампании. «В связи со спецоперацией многие молодые люди обратились в частные клиники для смены пола, чтобы избежать призыва. При этом загсы без проблем регистрируют браки таких лиц», — утверждает он.
Не исключено, что Госдума рассмотрит поправки на первом после праздников заседании, которое запланировано на 15 мая.