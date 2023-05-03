Депутаты готовы ускоренно ввести запрет на смену пола без хирургической операции

Другой собеседник газеты связывает срочность принятия поправок не только с защитой семейных ценностей, но и со стартом призывной кампании. «В связи со спецоперацией многие молодые люди обратились в частные клиники для смены пола, чтобы избежать призыва. При этом загсы без проблем регистрируют браки таких лиц», — утверждает он.