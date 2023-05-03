Минздрав подготовил методички для общения с женщинами, решившимися на аборт

За 2022 год в России количество всех абортов уменьшилось на 3,9% (с 411 тыс. в 2021 году до 395 тыс.). Еще больше сократилось число медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3% (с 189 тыс. в 2021 году до 179 тыс.).