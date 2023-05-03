Минздрав подготовил методички для общения с женщинами, решившимися на аборт

Минздрав разработал единые методички для акушеров-гинекологов, чтобы они могли консультировать женщин, решившихся на аборт. Об этом сообщает «Коммерсант».
Минздрав разослал методички в семь регионов — участников пилотного проекта «Репродуктивное здоровье»: Архангельскую, Калужскую, Новгородскую, Тульскую, Магаданскую области, Приморский и Камчатский край.
В документе приведены фразы, которые врачи должны использовать в разговоре с девушками до 18 лет, женщинами 18–35 лет и старше 35 лет:
- девушке младше 18 лет акушер-гинеколог должен сказать: «Быть молодой мамой — это здорово!», «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения»;
- одинокой незамужней женщине до 35 лет врач может ответить, что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни»;
- женщине старше 35 лет, которая боится родить больного ребенка, следует объяснить, что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений»;
- если женщина настроена сделать аборт, врачам предлагается говорить следующее: «Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, а после жду снова»;
- если пациентка согласилась оставить ребенка, врач должен сказать: «Я очень рада за вас. Это правильное решение».
В документе врачам также предлагается избегать в разговоре с беременной женщиной вопросов и утверждений типа «Будете сохранять беременность?», «Будете рожать?», «Вы поступаете неправильно».
В Минздраве заявили, что программа направлена на «повышение охвата психологической помощью женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, и мотивации в сторону материнства».
За 2022 год в России количество всех абортов уменьшилось на 3,9% (с 411 тыс. в 2021 году до 395 тыс.). Еще больше сократилось число медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3% (с 189 тыс. в 2021 году до 179 тыс.).