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Минздрав подготовил методички для общения с женщинами, решившимися на аборт

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:08

Минздрав разработал единые методички для акушеров-гинекологов, чтобы они могли консультировать женщин, решившихся на аборт. Об этом сообщает «Коммерсант».

Минздрав разослал методички в семь регионов — участников пилотного проекта «Репродуктивное здоровье»: Архангельскую, Калужскую, Новгородскую, Тульскую, Магаданскую области, Приморский и Камчатский край.

В документе приведены фразы, которые врачи должны использовать в разговоре с девушками до 18 лет, женщинами 18–35 лет и старше 35 лет:

  • девушке младше 18 лет акушер-гинеколог должен сказать: «Быть молодой мамой — это здорово!», «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения»;
  • одинокой незамужней женщине до 35 лет врач может ответить, что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни»;
  • женщине старше 35 лет, которая боится родить больного ребенка, следует объяснить, что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений»;
  • если женщина настроена сделать аборт, врачам предлагается говорить следующее: «Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, а после жду снова»;
  • если пациентка согласилась оставить ребенка, врач должен сказать: «Я очень рада за вас. Это правильное решение».

В документе врачам также предлагается избегать в разговоре с беременной женщиной вопросов и утверждений типа «Будете сохранять беременность?», «Будете рожать?», «Вы поступаете неправильно».

В Минздраве заявили, что программа направлена на «повышение охвата психологической помощью женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, и мотивации в сторону материнства».

За 2022 год в России количество всех абортов уменьшилось на 3,9% (с 411 тыс. в 2021 году до 395 тыс.). Еще больше сократилось число медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3% (с 189 тыс. в 2021 году до 179 тыс.).

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