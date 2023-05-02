«Джон Уик-4» появится в онлайн-кинотеатрах 23 мая, спустя два месяца с момента премьеры фильма. Дисковые версии начнут продавать 13 июня.
«Джон Уик-4» вышел в мировой прокат 24 марта, в российский — 23 марта. В новом фильме главный герой в исполнении Киану Ривза решает одержать победу над Правлением кланов и даже находит способ это провернуть. Но для этого ему придется сразиться с новым антагонистом франшизы и своим бывшим другом Кейном, которого послали убить Джона Уика.
В мировом прокате лента заработала 402 млн долларов, обогнав предыдущие части. Картина стала лидером первого уик-энда по кассовым сборам в РФ, заработав около 300 млн рублей — на тот момент это был лучший старт в 2023-м.
Евгений Ткачев заявил, что теперь боевики будут делить на до и после четвертого «Джона Уика», и рассказал, почему этот фильм войдет в историю кинематографа.