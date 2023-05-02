Мизулина из ЛБИ сообщила об отмене некоторых концертов из тура Loqiemean

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратила внимание на отмены нескольких концертов из тура «Дипломат» рэп-металлиста Loqiemean. Сославшись на СМИ, она написала в своем телеграм-канале, что афиши выступлений начали пропадать в Москве, Самаре и Тюмени.
«Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — добавила Мизулина в своем сообщении.
Музыкант Роман Худяков (настоящее имя Loqiemean) планирует также выступить в Новосибирске, Томске, Омске, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле и Петербурге.
Ранее Мизулина опубликовала обращение в Генпрокуратуру, написанное по поводу Loqiemean. Глава ЛБИ, ссылаясь на главу «Мужского государства»* Владислава Позднякова, писала, что «таких концертов нам в России точно не нужно».
* Группировка «Мужское государство» запрещена в РФ как террористическая и экстремистская организация