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Мизулина из ЛБИ сообщила об отмене некоторых концертов из тура Loqiemean

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:29

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратила внимание на отмены нескольких концертов из тура «Дипломат» рэп-металлиста Loqiemean. Сославшись на СМИ, она написала в своем телеграм-канале, что афиши выступлений начали пропадать в Москве, Самаре и Тюмени.

«Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — добавила Мизулина в своем сообщении.

Музыкант Роман Худяков (настоящее имя Loqiemean) планирует также выступить в Новосибирске, Томске, Омске, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле и Петербурге.

Ранее Мизулина опубликовала обращение в Генпрокуратуру, написанное по поводу Loqiemean. Глава ЛБИ, ссылаясь на главу «Мужского государства»* Владислава Позднякова, писала, что «таких концертов нам в России точно не нужно».

* Группировка «Мужское государство» запрещена в РФ как террористическая и экстремистская организация

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Екатерина МизулинаРоман Худяков
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