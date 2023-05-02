Мизулина из ЛБИ сообщила об отмене некоторых концертов из тура Loqiemean

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратила внимание на отмены нескольких концертов из тура «Дипломат» рэп-металлиста Loqiemean. Сославшись на СМИ, она написала в своем телеграм-канале, что афиши выступлений начали пропадать в Москве, Самаре и Тюмени.