Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из‑за кори

Несколько факультетов Московского государственного университета имени Ломоносова переведут на дистанционное обучение из‑за обнаружения заболевшего корью. Об этом сообщило РИА «Новости».
На удаленку до 17 мая отправили учащихся, которые занимались во Втором учебном корпусе МГУ. К ним относятся студенты факультетов вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.
«Деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения», — сказали в университете.
В вузе отметили, что в МГУ выявили пока только один случай кори. Кто заболел — учащийся или сотрудник университета — неизвестно.
В марте Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в РФ. В данный момент эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется.