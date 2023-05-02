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Граймс выпустила сервис, в котором можно создавать треки с ее голосом

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:55

Американская электронно-экспериментальная певица Граймс создала сайт Elf.Tech, на котором с помощью искусственного интеллекта можно записывать треки с ее голосом. Артисты могут выпускать результаты на коммерческой основе в обмен на половину гонорара.

Технология обрабатывает голосом пользователя и меняет его на голос Граймс. В твиттере певица попросила юзеров подойти к делу «со вкусом». Попытки создать «нацистский гимн», «песни об убийстве младенцев» и подобные вещи будут блокироваться.

Заодно Граймс анонсировала два новых релиза под названиями «Music for Machines» и «I Wanna Be Software». Точная дата выпуска пока не известна.

Последний на данный момент альбом Граймс, «Miss Anthropocene», вышел в феврале 2020 года. Это «концептуальный альбом об антропоморфной богине, которая меняет климат». Почти год спустя увидел свет сборник ремиксов на треки с полноформатника. Недавно она пообещала скоро выпустить свой новый альбом Book 1.

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