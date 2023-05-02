Граймс выпустила сервис, в котором можно создавать треки с ее голосом

Последний на данный момент альбом Граймс, «Miss Anthropocene», вышел в феврале 2020 года. Это «концептуальный альбом об антропоморфной богине, которая меняет климат». Почти год спустя увидел свет сборник ремиксов на треки с полноформатника. Недавно она пообещала скоро выпустить свой новый альбом Book 1.