Netflix опубликовал трейлер игры «Викинги Вальхалла»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютуб-канале трейлер игры Vikings Valhalla («Викинги Вальхалла»). В нем показаны персонажи игры и фрагменты геймплея.
Из ролика становится понятно, что в игре можно будет играть за Киндру, Гридалена, Сигурда, Лейфа Эрикссона и других знаменитых викингов. Игра позволяет сражаться и строить поселения, завоевывать земли и развивать их.
Игра будет доступна подписчикам платформы Netflix в более чем 190 странах. В Vikings Valhalla можно будет поиграть, не прерываясь на рекламу и необходимость приобретать дополнительные функции.
Игра, очевидно, выпущена по мотивам сериала «Викинги: Вальхалла» — спин-оффа «Викингов», в котором уже появились два сезона. В феврале 2023 года проект продлили также на третий сезон, он выйдет в 2024 году.