Warner Bros. выложила тизер и постер «Дюны-2». Первый трейлер выйдет завтра

Недавно Фергюсон, которая играет леди Джессику, сказала в интервью, что вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.