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Warner Bros. выложила тизер и постер «Дюны-2». Первый трейлер выйдет завтра

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55

Студия Warner Bros. опубликовала тизер и постер второй части «Дюны» Дени Вильнева. Полноценный трейлер картины выйдет на следующий день, 3 мая.

Первым создатели показали постер сиквела «Дюны» в своем твиттере. На нем изображены Пол Атрейдес и Чани, которых вновь сыграли Тимоте Шаламе и Зендая, а также фраза Long Live the Fighters («Да здравствуют бойцы») из вселенной Фрэнка Герберта.

© DUNE/Twitter

Следом за постером тизер фильма, в котором можно увидеть новых персонажей — Ирулан (Флоренс Пью) и Фейд-Рауту (Остин Батлер). В фильме также сыграли Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Леа Сейду, Дейв Баутиста и другие.

Недавно Фергюсон, которая играет леди Джессику, сказала в интервью, что вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.

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