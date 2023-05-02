Warner Bros. выложила тизер и постер «Дюны-2». Первый трейлер выйдет завтра

Студия Warner Bros. опубликовала тизер и постер второй части «Дюны» Дени Вильнева. Полноценный трейлер картины выйдет на следующий день, 3 мая.
Первым создатели показали постер сиквела «Дюны» в своем твиттере. На нем изображены Пол Атрейдес и Чани, которых вновь сыграли Тимоте Шаламе и Зендая, а также фраза Long Live the Fighters («Да здравствуют бойцы») из вселенной Фрэнка Герберта.
Следом за постером тизер фильма, в котором можно увидеть новых персонажей — Ирулан (Флоренс Пью) и Фейд-Рауту (Остин Батлер). В фильме также сыграли Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Леа Сейду, Дейв Баутиста и другие.
Недавно Фергюсон, которая играет леди Джессику, сказала в интервью, что вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.