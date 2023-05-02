Эксперты: чат-боты используют для создания спам-сайтов с фейками, чтобы заработать на рекламе

NewsGuard нашла сайты, «которые, по-видимому, почти полностью написаны программным обеспечением искусственного интеллекта». На них можно найти контент на разные темы, в том числе о политике, здоровье, развлечениях, финансах и технологиях. «Некоторые публикуют сотни статей в день. У некоторых контент продвигает ложные нарративы. Почти весь контент содержит вульгарный язык и повторяющиеся фразы — признаки искусственного интеллекта», — поделились эксперты.