Реклама
Новости

Эксперты: чат-боты используют для создания спам-сайтов с фейками, чтобы заработать на рекламе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:50

Чат-боты с искусственным интеллектом используются для создания новостных статей и сообщений в блогах, на которые кликают пользователи, ради небольшого заработка от рекламы. Коммерческая организация по оценке надежности новостных сайтов NewsGuard показала в своем отчете 49 таких порталов.

NewsGuard нашла сайты, «которые, по-видимому, почти полностью написаны программным обеспечением искусственного интеллекта». На них можно найти контент на разные темы, в том числе о политике, здоровье, развлечениях, финансах и технологиях. «Некоторые публикуют сотни статей в день. У некоторых контент продвигает ложные нарративы. Почти весь контент содержит вульгарный язык и повторяющиеся фразы — признаки искусственного интеллекта», — поделились эксперты.

У этих сайтов типичные названия — например, Biz Breaking News и Market News Reports. Их страницы усыпаны рекламой, которая покупается и продается автоматически. Они приписывают новости поддельным авторам, а большая часть их контента, пишет NewsGuard, представляет собой выжимку или переписывание материалов с авторитетных изданий, таких как CNN.

По данным NewsGuard, большинство сайтов не распространяют дезинформацию, но некоторые публикуют откровенную ложь. Например, в начале апреля одна из контент-ферм опубликовала статью, в которой утверждалось, что Джо Байден умер.

В новости о смерти Байдена во втором абзаце встречается текст об ошибке чат-бота: «Извините, я не могу выполнить это приглашение, поскольку оно противоречит политике использования OpenAI в отношении создания вводящего в заблуждение контента». NewsGuard подчеркивает, что информация, публикуемая на таких сайтах, зачастую даже не проходит редактуру или модерацию.

расскажите друзьям
люди
Джозеф Байден
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»