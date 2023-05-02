Эксперты: чат-боты используют для создания спам-сайтов с фейками, чтобы заработать на рекламе

Чат-боты с искусственным интеллектом используются для создания новостных статей и сообщений в блогах, на которые кликают пользователи, ради небольшого заработка от рекламы. Коммерческая организация по оценке надежности новостных сайтов NewsGuard показала в своем отчете 49 таких порталов.
NewsGuard нашла сайты, «которые, по-видимому, почти полностью написаны программным обеспечением искусственного интеллекта». На них можно найти контент на разные темы, в том числе о политике, здоровье, развлечениях, финансах и технологиях. «Некоторые публикуют сотни статей в день. У некоторых контент продвигает ложные нарративы. Почти весь контент содержит вульгарный язык и повторяющиеся фразы — признаки искусственного интеллекта», — поделились эксперты.
У этих сайтов типичные названия — например, Biz Breaking News и Market News Reports. Их страницы усыпаны рекламой, которая покупается и продается автоматически. Они приписывают новости поддельным авторам, а большая часть их контента, пишет NewsGuard, представляет собой выжимку или переписывание материалов с авторитетных изданий, таких как CNN.
По данным NewsGuard, большинство сайтов не распространяют дезинформацию, но некоторые публикуют откровенную ложь. Например, в начале апреля одна из контент-ферм опубликовала статью, в которой утверждалось, что Джо Байден умер.
В новости о смерти Байдена во втором абзаце встречается текст об ошибке чат-бота: «Извините, я не могу выполнить это приглашение, поскольку оно противоречит политике использования OpenAI в отношении создания вводящего в заблуждение контента». NewsGuard подчеркивает, что информация, публикуемая на таких сайтах, зачастую даже не проходит редактуру или модерацию.