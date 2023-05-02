В Лондоне построят многоэтажку, в которой смогут жить только женщины

Каждая квартира будет с собственным балконом, а спроектируют их так, чтобы было комфортно жительницам в любом возрасте и с разными потребностями. Например, на кухнях сделают более низкие рабочие поверхности. Также будут установлены мощные вентиляции специально для женщин в период менопаузы.