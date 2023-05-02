В Лондоне построят многоэтажку, в которой смогут жить только женщины

В Лондоне построят первый в Великобритании многоэтажный дом только для женщин. Об этом сообщает The Guardian.
В здании будет 15 этажей и 102 квартиры, в которых смогут жить те, кто столкнулся с домашним насилием, дискриминацией и другими проблемами. Авторы проекта — ассоциация Women’s Pioneer Housing (WPH), основанная в 1920 году и занимающаяся поиском жилья для женщин.
Каждая квартира будет с собственным балконом, а спроектируют их так, чтобы было комфортно жительницам в любом возрасте и с разными потребностями. Например, на кухнях сделают более низкие рабочие поверхности. Также будут установлены мощные вентиляции специально для женщин в период менопаузы.
WPH предложит жительницам более низкую арендную плату, чтобы позволить себе проживание в доме для женщин могли также люди в затруднительном финансовом положении. Проект должен решить проблему слишком дорогого жилья в Лондоне для одиноких женщин: часто они не могут позволить себе отдельную квартиру из‑за гендерного разрыва в оплате труда.
Мужчины смогут жить в доме, только если станут партнерами квартиранток. Либо если этот мужчина — сын жительницы, который унаследовал аренду.