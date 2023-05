Эд Ширан предупредил, что бросит музыку, если проиграет дело о нарушении авторских прав

Еще в 2016 году на поп-звезду подал в суд Эд Таунсенд — соавтор треков R’n’B-звезды Марвина Гея. Ширана обвинили в копировании «Let’s Get It On» в песне «Thinking Out Loud» 2015-го, заметив между ними поразительное сходство.