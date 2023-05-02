Эд Ширан предупредил, что бросит музыку, если проиграет дело о нарушении авторских прав

Во время одного из своих выступлений Ширан смешал «Let’s Get It On» и «Thinking Out Loud», и истцы поспешили окрестить это признание плагиатом. «Если бы я сделал то, в чем вы меня обвиняете, я был бы идиотом, если бы стоял на сцене перед 20 000 человек [и делал это]. Я считаю, что большинство поп-песен построены на строительных блоках, которые были в свободном доступе в течение сотен лет», — заявил Ширан в ответ.