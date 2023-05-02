Эд Ширан предупредил, что бросит музыку, если проиграет дело о нарушении авторских прав

Эд Ширан заявил, что покинет музыкальную индустрию, если проиграет продолжающееся судебное дело о нарушении авторских прав. Певца и автора песен обвиняют в плагиате.
Накануне Ширан в зале суда пообещал покончить с музыкой, если его признают виновным. Перед этим он рассказал, какой ущерб наносит ему это судебное разбирательство.
«Я всю свою жизнь посвятил исполнению и сочинению песен, а теперь это умаляют, и это меня оскорбляет», — сказал Ширан.
Еще в 2016 году на поп-звезду подал в суд Эд Таунсенд — соавтор треков R’n’B-звезды Марвина Гея. Ширана обвинили в копировании «Let’s Get It On» в песне «Thinking Out Loud» 2015-го, заметив между ними поразительное сходство.
В обвинениях утверждается, что Ширан и соавтор Эми Уэдж скопировали ритм песни 1973 года, а также восходящую последовательность из четырех аккордов. Ширан отрицает, что скопировал песню Гея.
Во время одного из своих выступлений Ширан смешал «Let’s Get It On» и «Thinking Out Loud», и истцы поспешили окрестить это признание плагиатом. «Если бы я сделал то, в чем вы меня обвиняете, я был бы идиотом, если бы стоял на сцене перед 20 000 человек [и делал это]. Я считаю, что большинство поп-песен построены на строительных блоках, которые были в свободном доступе в течение сотен лет», — заявил Ширан в ответ.
Ранее музыкант отмечал, что на концерте действительно вплетал мелодию из «Let’s Get In On» в собственный трек «Thinking Out Loud», однако подчеркивал, что это две разные песни. Ширан заявлял, что в миксе треков нет ничего необычного, и отмечал, что «довольно просто переплетать песни в одной и той же тональности».