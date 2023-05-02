«Это не наш мир, сынок»: вышел трейлер Gran Turismo с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом

Sony Pictures Entertainment показал трейлер фильма по Gran Turismo. Его премьера состоится 11 августа.
Лента частично основана на реальных событиях. Сюжет рассказывает историю о подростке — поклоннике Gran Turismo, чьи игровые навыки позволили ему стать профессиональным гонщиком.
Главные роли исполняют Орландо Блум, Дэвид Харбор и начинающий актер Арчи Мадекве. В экранизации также снялись Даррен Барнет, Джери Холлиуэлл и Джимон Хонсу.
Режиссером фильма стал Нилл Бломкамп, снявший «Район № 9» и «Робота по имени Чаппи». Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бейлин («Король Ричард»).