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В авиакомпании Emirates допускают, что в будущем появится самолет с одним пилотом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк заявил, что искусственный интеллект окажет большое влияние на авиационную отрасль и сделает возможными самолеты с одним пилотом. Его слова передает CNBC.

«Многих людей беспокоит то, что ИИ должен и чего не должен делать… Но если вы занимаетесь бизнесом, и у вас появилось что‑то столь же мощное, как это [ИИ], и вы очень ориентированы на процессы, вам требуется много рабочей силы, то нужно время для оценки — нужно вам это или нет», — заявил Кларк. В то же время глава Emirates призывает «не бояться» ИИ и «обуздать его».

По словам Кларка, пассажирам спокойнее, когда за штурвалом самолета находятся два человека. Однако до самолетов под управлением одного человека и ИИ еще далеко, вряд ли гендиректор Emirates сможет увидеть их при своей жизни, отметил он.

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Тим Кларк
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