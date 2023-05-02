В авиакомпании Emirates допускают, что в будущем появится самолет с одним пилотом

«Многих людей беспокоит то, что ИИ должен и чего не должен делать… Но если вы занимаетесь бизнесом, и у вас появилось что‑то столь же мощное, как это [ИИ], и вы очень ориентированы на процессы, вам требуется много рабочей силы, то нужно время для оценки — нужно вам это или нет», — заявил Кларк. В то же время глава Emirates призывает «не бояться» ИИ и «обуздать его».