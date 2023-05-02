Восемь дзюдоистов из России не допустили до турниров после проверки на отношение к спецоперации

Международная федерация дзюдо (IJF) отказала восьми спортсменам из России в допуске к международным турнирам, поскольку они поддерживают военную операцию на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
Ряд спортивных федераций разрешил россиянам и белорусам участвовать в международных соревнований. Чтобы спортсменов допустили до турниров, необходимо пройти антидопинговую проверку и еще одну, не менее весомую — в отношении позиции спортсмена к спецоперации.
IJF не стала исключением и выяснила позиции дзюдоистов о военной операции. Для этого федерация заказала независимую проверку, которая тщательно изучила биографию спортсменов и их активность в соцсетях на эту тему.
Результаты проверки были переданы в исполнительный комитет IJF, после чего прошло голосование о допуске спортсменов к турнирам.
«Допущены только спортсмены, работающие в Федеральном учебно-спортивном центре представительных команд России, и спортсмены, в отношении которых не была выявлена информация о поддержке российского вторжения на Украину», — говорится в сообщении федерации.
Имена восьми россиян, не допущенных до турниров, не раскрываются. Остальные спортсмены смогут участвовать в чемпионате мира по дзюдо 2023 года в Дохе и других соревнованиях IJF в нейтральном статусе.