Kai angel выпустил клип «Prada Party»

Дима Ицков известный под псевдонимом Kai angel (эх zavet) выпустил клип на сингл «Prada Party».
В клипе «Prada Party» есть мат, поэтому мы не можем его опубликовать по требованию Роскомнадзора. Ищите ролик на ютуб-канале объединения viper.
Ролик, снятый на восемь камер, показывает будни рэпера в Милане во время недели мод. Трек рассказывает, как Kai angel пригласили на закрытую вечеринку Prada:
Музыка рэпера — хроника странника, потерявшегося в череде путешествий, модных показов и душевных терзаний. Начинавший с режиссирования рэп-клипов («Кащенко», «Дорогая грусть») и выпуска музыки под псевдонимом zavet, Kai angel прошел чреду трансформаций.
Сегодня он рэпер, который объединяет агрессивный перегруз и футуризм, стилистику Rick Owens’а и любовь к хэви-металу. За год музыкант не только сформировал новый почерк, но и стал продуктивнее — он выпустил совместный релиз с 9mice «Heavy metal» и альбом «Marilyn Manson».