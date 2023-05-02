Kai angel выпустил клип «Prada Party»

Сегодня он рэпер, который объединяет агрессивный перегруз и футуризм, стилистику Rick Owens’а и любовь к хэви-металу. За год музыкант не только сформировал новый почерк, но и стал продуктивнее — он выпустил совместный релиз с 9mice «Heavy metal» и альбом «Marilyn Manson».