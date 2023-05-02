Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа жестоко избили в московском ресторане

Телеграм-канал «112» пишет, что Швед сделал замечание шумной, агрессивной компании, которая зашла в ресторан, вероятно, уже в состоянии алкогольного опьянения. В ответ он также получил негативный комментарий из‑за длинных волос. Когда Алексей закончил ужин и вышел на улицу, его ждали агрессоры, которые сразу на него набросились.