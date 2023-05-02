Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа жестоко избили в московском ресторане

На защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа напали в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Спортсмен получил серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Он намерен обратиться в полицию для расследования.
«Из‑за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды. Желаем Алексею скорейшего выздоровления!» — пишет ЦСКА.
Инцидент произошел вечером 1 мая на выходе одного из московских ресторанов. В сообщении клуба сказано, что это было «хулиганское нападение», мотивы не указываются.
Телеграм-канал «112» пишет, что Швед сделал замечание шумной, агрессивной компании, которая зашла в ресторан, вероятно, уже в состоянии алкогольного опьянения. В ответ он также получил негативный комментарий из‑за длинных волос. Когда Алексей закончил ужин и вышел на улицу, его ждали агрессоры, которые сразу на него набросились.