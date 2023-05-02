Опрос: 84% россиян считают, что права трудящихся в стране нарушаются

Тех, кто отстаивает свои права самостоятельно, больше среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей по отношению к людям с зарплатой менее 50 тыс. рублей (51 против 35%). Решают трудовые споры путем обращения в суд или в Государственную инспекцию труда чаще мужчины, чем женщины (12 против 8%).