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Опрос: 84% россиян считают, что права трудящихся в стране нарушаются

Виктория Шанина
Сегодня в 12:23

84% россиян убеждены, что права трудящихся в стране все еще нарушаются и за них необходимо бороться. Результатами соответствующего опроса с «Афишей Daily» поделился сервис Superjob.

О необходимости отстаивать свои права на работе заявили 7 из 10 опрошенных. Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (87 против 77%), старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (86 против 82%).

Всего 31% россиян никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои права как работника. 43% респондентов разрешали спор самостоятельно, а 11% — через суд или Государственную инспекцию труда. Еще 15% не стали отстаивать свою позицию, когда столкнулись с нарушением трудового законодательства.

Тех, кто отстаивает свои права самостоятельно, больше среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей по отношению к людям с зарплатой менее 50 тыс. рублей (51 против 35%). Решают трудовые споры путем обращения в суд или в Государственную инспекцию труда чаще мужчины, чем женщины (12 против 8%).

По сравнению с 2021 годом россияне стали на 4% чаще говорить о необходимости бороться за права трудящихся. Однако 11 лет назад этот показатель был еще выше, чем на данный момент.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 380 населенных пунктов России.

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