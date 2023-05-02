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Посмотрите эксклюзивный отрывок фильма «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:33

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент нового фильма студии A24 «Все страхи Бо». Его премьера состоится 4 мая, приобрести билеты на показы можно на «Афише».

Главный герой Бо — мужчина, который боится всего на свете и старается не выходить из дома. Однажды он узнает о смерти своей матери при крайне подозрительных обстоятельствах и решается на путешествие в родной город.

Теперь его ждет странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени. На пути ему встретятся ядовитый паук, завистливый подросток, культ школьников, охотник за головами, монстр фаллической формы и другие.

В картине снялись Хоакин Феникс, Нейтан Лейн, Эми Райан, Стивен МакКинли Хендерсон, Зои Листер-Джонс, Армен Нахапетян, Паркер Поузи и Патти ЛюПон. В качестве режиссера выступил Ари Астер, известный по таким лентам, как «Реинкарнация» и «Солнцестояние».

«Все страхи Бо» показал лучший результат в ограниченном прокате среди других проектов студии A24. Лента с Хоакином Фениксом собрала около 320 396 долларов на показах в четырех кинозалах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Предыдущим рекордсменом был фильм «Неограненные алмазы».

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