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В магазинах могут установить «российские полки» с исключительно отечественными товарами

Виктория Шанина
Сегодня в 10:59

Депутаты «Единой России» и Минпромторг подготовили законопроект, по которому торговые сети будут обязаны создать «российские полки» с отечественными непродовольственными товарами. Об этом пишет газета «Известия», в распоряжение которой попала копия пояснительной записки к документу.

Если законопроект примут, будут внесены поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Депутаты введут официальное понятие «товары российского происхождения», а Минпромторг установит их обязательную долю по разным наименованиям.

«Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны», — говорится в пояснительной записке.

Контроль за выполнением требований, закрепленных в поправках, предлагается поручить Роспотребнадзору. Уполномоченный орган будет определять перечень продукции, которая должна быть представлена на «российской полке», и ее долю в объеме конкретного наименования.

«Это позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. Порядок определения и изменения количества и (или) долей торговых наименований (артикулов) товаров российского происхождения будет определяться правительством», — отмечают авторы законопроекта.

Сперва такой механизм будет использоваться только на непродовольственной продукции, чтобы производители выпускали больше товаров с высокой добавленной стоимостью. На втором этапе проекта его могут распространить и на продовольственную продукцию.

Установить «российскую полку» обяжут все торговые сети, за исключением новых (с выручкой за последний календарный год до 2 млрд рублей) и монобрендовых магазинов (из‑за специализированного формата торговли).

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МинпромторгЕдиная РоссияРоспотребнадзор
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