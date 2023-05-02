В магазинах могут установить «российские полки» с исключительно отечественными товарами

Депутаты «Единой России» и Минпромторг подготовили законопроект, по которому торговые сети будут обязаны создать «российские полки» с отечественными непродовольственными товарами. Об этом пишет газета «Известия», в распоряжение которой попала копия пояснительной записки к документу.
Если законопроект примут, будут внесены поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Депутаты введут официальное понятие «товары российского происхождения», а Минпромторг установит их обязательную долю по разным наименованиям.
«Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны», — говорится в пояснительной записке.
Контроль за выполнением требований, закрепленных в поправках, предлагается поручить Роспотребнадзору. Уполномоченный орган будет определять перечень продукции, которая должна быть представлена на «российской полке», и ее долю в объеме конкретного наименования.
«Это позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. Порядок определения и изменения количества и (или) долей торговых наименований (артикулов) товаров российского происхождения будет определяться правительством», — отмечают авторы законопроекта.
Сперва такой механизм будет использоваться только на непродовольственной продукции, чтобы производители выпускали больше товаров с высокой добавленной стоимостью. На втором этапе проекта его могут распространить и на продовольственную продукцию.
Установить «российскую полку» обяжут все торговые сети, за исключением новых (с выручкой за последний календарный год до 2 млрд рублей) и монобрендовых магазинов (из‑за специализированного формата торговли).