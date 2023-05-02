Джек Харлоу показывает свой родной город в клипе «They Don’t Love It»

Джек Харлоу опубликовал клип на сингл «They Don’t Love It», вошедший в последний альбом рэпера.
Съемки ролика проходили в родном городе Харлоу Луисвилле. В нем рэпер показывает свою школу, играет в футбол и делает барбекю в окружении семьи.
Последний альбом Джека Харлоу «Jackman» увидел свет 28 апреля. В треклист вошли 10 треков без приглашенных гостей. Пластинка стала продолжением вышедшего в мае 2022 года альбома «Come Home the Kids Miss You», в котором приняли участие Pharrell, Drake, Justin Timberlake и Lil Wayne.