В США предъявили обвинение россиянину в отмывании 150 млн долларов

Предположительно, штаб-квартиры грузинских компаний находились в Буфорде и Дакуле, в штате Джорджия. При этом у компаний не было типичных бизнес-расходов и поддержки сотрудников. Деньги использовались, в частности, для покупки зарубежных золотых слитков, эквивалентных более 65 млн долларов.