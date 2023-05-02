В США предъявили обвинение россиянину в отмывании 150 млн долларов

11 апреля 2023 году федеральное жюри США предъявило обвинение в отмывании денег 41-летнему россиянину Феликсу Медведеву. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минюста.
В обвинительном заключении собрано 39 пунктов об отмывании крупных сумм и один пункт о ведении нелицензированного бизнеса. По версии ФБР, Медведев использовал американскую банковскую карту для нелегальной передачи более 150 млн долларов.
Феликс Медведев якобы зарегистрировал восемь компаний в Грузии, через которые пересылалась эта сумма. В общей сложности для перевода 150 млн долларов россиянину потребовалось около 1300 транзакций.
Предположительно, штаб-квартиры грузинских компаний находились в Буфорде и Дакуле, в штате Джорджия. При этом у компаний не было типичных бизнес-расходов и поддержки сотрудников. Деньги использовались, в частности, для покупки зарубежных золотых слитков, эквивалентных более 65 млн долларов.
Минюст напоминает, что судебная практика США основывается на презумпции невиновности. Несмотря на готовое обвинительное заключение, американским властям необходимо доказать вину Медведева в суде.