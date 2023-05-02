Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня

Начиная с 2023 года День молодежи в России будет отмечаться в последнюю субботу июня. Об этом свидетельствует распоряжение президента Владимира Путина, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин поручил признать утратившим силу предыдущее распоряжение о Дне молодежи от 24 июня 1993 года. По нему праздник ежегодно проводился в фиксированную дату — 27 июня.
В новом распоряжении отмечается, что оно вступает силу со дня его подписания; значит, в 2023 году День молодежи уже пройдет в новую дату, а именно — 24 июня.
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