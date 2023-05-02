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Педро Паскаль может сыграть в продолжении «Гладиатора» Ридли Скотта

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:08

Педро Паскаль может сыграть в продолжении «Гладиатора» Ридли Скотта. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Кого сыграет актер, пока неизвестно. В фильме также снимутся Пол Мескаль, Джозеф Куинн, Барри Киган и Дензел Вашингтон.

Главным героем сиквела станет сын Луциллы — Луций. Их отношениям, как ожидается, будет уделена значительная роль в фильме.

Созданием «Гладиатора-2» займется команда, работавшая над первым фильмом: режиссер Ридли Скотт, оператор Джон Матьесон, художник-постановщик Артур Макс и дизайнер костюмов Джанти Йейтс. Сценарий сиквела написал Дэвид Скарпа.

Среди продюсеров проекта — сам Скотт, а также Майкл Прусс, Даг Уик и Люси Фишер из Red Wagon Entertainment. Фильм выпустит кинокомпания Paramount в партнерстве с Universal. Премьера запланирована на 22 ноября 2024 года.

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