Группа Киану Ривза Dogstar вернется с новой музыкой спустя 20 лет

Поклонники позитивно отреагировали на пост. Увидев их реакцию, артисты написали: «Мы очень рады видеть такой отклик! Честно говоря, не ожидали такого. Это заставляет нас еще больше хотеть играть. Этим летом мы выпустим новую музыку, а затем дадим несколько концертов. Как только все будет готово, мы сразу же сообщим всем». Музыканты также рассказали, что готовятся снять клип в поддержку их первой песни.