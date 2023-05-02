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Группа Киану Ривза Dogstar вернется с новой музыкой спустя 20 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:33

Альт-рок-группа Dogstar, основанная Киану Ривзом, вернется с новой музыкой после 20 лет молчания.

Музыканты опубликовали в своих соцсетях фотографию с недавней фотосессии с участием Ривза, Роберта Мейлхауса и Брета Домроуза. «Скоро будут захватывающие новости. Спасибо за терпение», — написали они под постом.

Поклонники позитивно отреагировали на пост. Увидев их реакцию, артисты написали: «Мы очень рады видеть такой отклик! Честно говоря, не ожидали такого. Это заставляет нас еще больше хотеть играть. Этим летом мы выпустим новую музыку, а затем дадим несколько концертов. Как только все будет готово, мы сразу же сообщим всем». Музыканты также рассказали, что готовятся снять клип в поддержку их первой песни.

Изначально в состав Dogstar входили Ривз на басу, Мейлхаус на барабанах и Домроуз на лид-гитаре и вокале. После ухода последнего его заменил Грегг Миллер. Они выпустили один EP в 1996 году и два студийных альбома в 1996 и 2000 годах. В 2002 году группа дала последний концерт в Японии и распалась.

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Киану РивзРоберт Мейлхаус
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