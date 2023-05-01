Вышел трейлер фильма «Обыкновенные ангелы» с Хилари Суонк

Продюсерами проекта выступили Кевин Даунс, Джо Ирвин, Эндрю Ирвин и Роу Ли из Kingdom Story Company, Дейв Мэттьюс из ATO Pictures, Джон Берг из Stampede Ventures, а также Дэвид Бил, Сара Джонсон и Джонатан Дорфман из Green Hummingbird Entertainment.