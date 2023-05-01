Вышел трейлер фильма «Обыкновенные ангелы» с Хилари Суонк

Издание People опубликовало трейлер фильма «Обыкновенные ангелы» c Хилари Суонк в главной роли. Картину выпустит студия Lionsgate, премьера запланирована на 13 октября 2023 года.
В ленте двукратная лауреатка «Оскара» сыграла алкоголичку по имени Шэрон, которая берется помочь овдовевшему соседу, воспитывающему маленьких дочерей. Женщина решает финансовые проблемы семьи, а затем пытается спасти заболевшего ребенка.
В помощи Эду (так зовут соседа героини) Шэрон находит собственную утерянную цель в жизни. Она вспоминает, что когда‑то управляла четырьмя разными бизнесами и остается человеком, способным найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.
Роль Эда в фильме исполнил Алан Ритчсон («Легенды завтрашнего дня», «Голодные игры: И вспыхнет пламя»). Также в картине снялись Нэнси Трэвис («Я женился на убийце с топором», «Внутреннее расследование»), Тамала Джонс («Касл», «Бриллиантовый полицейский»), Эми Акер, Дрю Пауэлл, Скайуокер Хьюз и Эмили Митчелл.
Режиссером «Обыкновенных ангелов» выступил Джон Ганн («Мое свидание с Дрю», «Ты веришь?»). Сценарий ленты написали Мег Тилли и Келли Фремон Крейг на основе реальной истории, произошедшей в маленьком городке в штате Кентукки.
Продюсерами проекта выступили Кевин Даунс, Джо Ирвин, Эндрю Ирвин и Роу Ли из Kingdom Story Company, Дейв Мэттьюс из ATO Pictures, Джон Берг из Stampede Ventures, а также Дэвид Бил, Сара Джонсон и Джонатан Дорфман из Green Hummingbird Entertainment.