Продолжение сериала «Убийства в одном здании» выйдет 8 августа

Третий сезон криминально-комедийного сериала «Убийства в одном здании» выйдет на стриминговом сервисе Hulu 8 августа. Об этом сообщил Variety со ссылкой на одну из звезд шоу — Стива Мартина.
По словам издания, Мартин раскрыл дату релиза во время совместного с Мартином Шортом шоу «Ты не поверишь, как они выглядели сегодня!» («You Won’t Believe What They Look Like Today!»). На нем актеры показали снимки с другими участниками проекта.
Мартин и Шорт воссоединятся в третьем сезоне сериала с Селеной Гомес, которая также сыграла одну из центральных ролей в проекте. К ним присоединятся Мерил Стрип («Дьявол носит Prada», «Не смотри вверх») и Пол Радд («Человек-муравей»).
Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трех соседях, увлеченных расследованием преступлений. Первый сезон картины вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о детективной комедии.