Лидер российской сборной по плаванию сменила спортивное гражданство

К своим 22 годам Кирпичникова успела завоевать серебро чемпионата мира на короткой воде и три золота на чемпионатах Европы. Она — первая россиянка в истории, которая выступила на Олимпийских играх в плавании как в бассейне, так и в открытой воде. Это произошло в Токио в 2020 году.