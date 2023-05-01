Лидер российской сборной по плаванию сменила спортивное гражданство

Лидер сборной России по плаванию Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство на французское. Об этом она сообщила в своем инстаграме*.
Кирпичникова отметила, что будет представлять Францию на следующих чемпионатах мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 километров. «Рада объявить, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Спасибо стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад», — написала спортсменка.
Она также поблагодарила семью и друзей за поддержку «в этом нелегком, но важном выборе» для ее карьеры.
К своим 22 годам Кирпичникова успела завоевать серебро чемпионата мира на короткой воде и три золота на чемпионатах Европы. Она — первая россиянка в истории, которая выступила на Олимпийских играх в плавании как в бассейне, так и в открытой воде. Это произошло в Токио в 2020 году.
В конце апреля президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Кирпичникова и Марк Николаев начали процедуру смены спортивного гражданства. Николаев будет выступать за Австралию.
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