Главными героями сиквела станут все те же рыжая курица Джинджер и ее возлюбленный петух Рокки Роуд. По сюжету они живут в курином раю без людей и вместе высиживают яйцо. Из него на свет появляется цыпленок-девочка по имени Молли, которая быстро вырастает и задумывается о том, чтобы покинуть остров. Тем временем появляются слухи о новой ужасной угрозе с материка.