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Белла Рэмси озвучит персонажа мультфильма «Побег из курятника — 2»

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:09

Британская актриса Белла Рэмси, известная по сериалам «Игра престолов» и «The Last of Us», озвучит персонажа в сиквеле мультфильма «Побег из курятника». Об этом сообщил в своем блоге стриминговый сервис Netflix.

Какой именно герой или героиня заговорит голосом Рэмси, неясно. Помимо Рэмси, над анимационной лентой будут работать Имельда Стонтон («Корона», «Гарри Поттер») и Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»).

Среди других участников актерского состава — Закари Ливай («Шазам!», «Тор»), Линн Фергюсон («Чисто английское убийство»), Джейн Хоррокс, Рамеш Ранганатхан («Постановка», «Золушка») и Дэвид Брэдли («Гарри Поттер»).

Режиссером сиквела выступит Сэм Фелл, известный по работе над мультфильмами «Смывайся!» и «Паранорман, или Как приручить зомби». Netflix займется распространением картины по всему миру, за исключением Китая.

Главными героями сиквела станут все те же рыжая курица Джинджер и ее возлюбленный петух Рокки Роуд. По сюжету они живут в курином раю без людей и вместе высиживают яйцо. Из него на свет появляется цыпленок-девочка по имени Молли, которая быстро вырастает и задумывается о том, чтобы покинуть остров. Тем временем появляются слухи о новой ужасной угрозе с материка.

Исполнительными продюсерами мультфильма выступят аниматор первой части Питер Лорд и Дэвид Скортон, который работал над «Уоллесом и Громитом». Один из главных аниматоров студии Aardman Ник Парк займет место творческого консультанта.

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Гарри ПоттерИмельда СтонтонДжейн ХорроксДэвид БрэдлиСэм Фелл
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