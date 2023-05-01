Какой именно герой или героиня заговорит голосом Рэмси, неясно. Помимо Рэмси, над анимационной лентой будут работать Имельда Стонтон («Корона», «Гарри Поттер») и Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»).
Среди других участников актерского состава — Закари Ливай («Шазам!», «Тор»), Линн Фергюсон («Чисто английское убийство»), Джейн Хоррокс, Рамеш Ранганатхан («Постановка», «Золушка») и Дэвид Брэдли («Гарри Поттер»).
Режиссером сиквела выступит Сэм Фелл, известный по работе над мультфильмами «Смывайся!» и «Паранорман, или Как приручить зомби». Netflix займется распространением картины по всему миру, за исключением Китая.
Главными героями сиквела станут все те же рыжая курица Джинджер и ее возлюбленный петух Рокки Роуд. По сюжету они живут в курином раю без людей и вместе высиживают яйцо. Из него на свет появляется цыпленок-девочка по имени Молли, которая быстро вырастает и задумывается о том, чтобы покинуть остров. Тем временем появляются слухи о новой ужасной угрозе с материка.
Исполнительными продюсерами мультфильма выступят аниматор первой части Питер Лорд и Дэвид Скортон, который работал над «Уоллесом и Громитом». Один из главных аниматоров студии Aardman Ник Парк займет место творческого консультанта.