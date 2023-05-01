Актер бурятского театра, порезавший вены на сцене, уехал из России

Актер Русского драматического театра Бурятии Артур Шувалов, порезавший вены на сцене в знак протеста, покинул Россию. Об этом он сообщил «Соте». Страна, в которой сейчас находится актер, не раскрывается.
По словам Шувалова, на родине ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу. Он заявил, что пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев встречался с ним год назад и предлагал поддержать спецоперацию в обмен на благополучную карьеру. Актер отказался, после чего фактически лишился занятости в театре.
Конфликт в труппе начался после смены художественного руководителя. Бывшего худрука Сергея Левицкого сняли с должности год назад. По данным «Людей Байкала», это произошло из‑за его антивоенных постов. На место Левицкого назначили Дьяченко, который проведение военной операции на Украине поддерживает.
В одном из интервью новый худрук сравнил профессию артистов с «профессией женщин в древности». Актеры требовали от него извинений и просили вернуть на пост Левицкого.
29 марта Артур Шувалов во время поклона после спектакля порезал себе вены. Он заявил, что на протяжении года его пытаются уволить, «унижают, лишают работы, денег». «Я не хочу слышать, что артисты сродни представителям древней профессии», — добавил актер.
Шувалов выжил, ему зашили раны в травмопункте. В день, когда он предпринял попытку самоубийства, от должности в театре освободили его супругу, актрису Светлану Полянскую.
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева отметила, что недавно Шувалов отказался участвовать в организации концерта перед ранеными военными в госпитале, а в прошлом году сорвал флаг с буквой Z у театра.