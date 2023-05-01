Актер бурятского театра, порезавший вены на сцене, уехал из России

По словам Шувалова, на родине ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу. Он заявил, что пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев встречался с ним год назад и предлагал поддержать спецоперацию в обмен на благополучную карьеру. Актер отказался, после чего фактически лишился занятости в театре.