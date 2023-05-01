В Брянской области из‑за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

В ночь на 1 мая в Ленинградской области подорвали линию электропередачи. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что возле второй опоры найдено еще одно взрывное устройство, которое позже разминировали. Населенные пункты и гражданская инфраструктура обесточены не были, сеть была переключена в автоматическом режиме.