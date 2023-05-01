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В Брянской области из‑за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

Семён Гудошников
Сегодня в 11:45

В Брянской области из‑за взрыва на железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Инцидент произошел на 136-м километре путей Брянск — Унеча, движение на участке приостановлено. По словам Богомаза, пострадавших нет.

По информации «Базы», с рельсов сошел железнодорожный состав с 60 вагонами, груженный нефтепродуктами и пиломатериалами. Произошел пожар, 7–8 вагонов лежат не боку. На месте работают экстренные службы.

В ночь на 1 мая в Ленинградской области подорвали линию электропередачи. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что возле второй опоры найдено еще одно взрывное устройство, которое позже разминировали. Населенные пункты и гражданская инфраструктура обесточены не были, сеть была переключена в автоматическом режиме.

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Александр ДрозденкоАлександр Богомаз
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