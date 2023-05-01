«Братья Супер Марио в кино» первыми в этом году собрали более 1 млрд долларов

Мультфильм Аарона Хорвата и Майкла Джеленика заработал за 26 дней проката 490 млн долларов в Северной Америке и 532 млн в остальном мире. С начала пандемии отметку в 1 млрд сумели преодолеть лишь четыре другие картины: «Человек-паук: Нет пути домой», «Топ Ган 2: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и «Аватар: Путь воды».