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«Братья Супер Марио в кино» первыми в этом году собрали более 1 млрд долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 11:17

«Братья Супер Марио в кино» стали первым фильмом года, собравшим в прокате более 1 млрд долларов. Об этом сообщает Variety.

Мультфильм Аарона Хорвата и Майкла Джеленика заработал за 26 дней проката 490 млн долларов в Северной Америке и 532 млн в остальном мире. С начала пандемии отметку в 1 млрд сумели преодолеть лишь четыре другие картины: «Человек-паук: Нет пути домой», «Топ Ган 2: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и «Аватар: Путь воды».

«Бартья Супер Марио в кино» занимают десятую строчку по сборам среди всех анимационных фильмов и первую — среди картин, основанных на видеоигре. Кроме того, лента показала лучший старт среди анимационных фильмов, заработав за первые пять дней 204 млн долларов.

В российском же прокате, где большинство западных картин официально не транслируется, лидирует «Вызов». За второй уик-энд он заработал 301 млн рублей, а общие сборы драмы Клима Шипенко превысили 842 млн рублей.

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Аарон ХорватКлим Шипенко
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