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«Вызов» возглавил второй уик-энд в российском прокате

Семён Гудошников
Сегодня в 08:39

«Вызов» Клима Шипенко второй уикенд подряд возглавил прокат в России и странах СНГ. За 27–30 мая он принес создателям 301 млн рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

На втором месте по сборам — «Яга и книга заклинаний», заработавшая в прокате 57,7 млн рублей, на третьем — «Джон Уик — 4» с показателем в 25,4 млн рублей. В пятерку также попали «Синистер: Начало» (19,8 млн рублей) и «Мизантроп» (9,9 млн рублей).

«Вызов» вышел в российский прокат 20 апреля и заработал за первый уик-энд около 430 млн рублей, что стало лучшим показателем для российских кинотеатров с декабря 2021 года. Общие сборы фильма за две недели превысили 842 млн рублей.

«Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли — первая художественная картина, съемки которой проходили в космосе. Евгений Ткачев рассуждал для «Афиши Daily», была ли необходимость запускать съемочную команду на околоземную орбиту.

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Клим ШипенкоЮлия ПересильдЕвгений Ткачев
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