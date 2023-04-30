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Международная федерация каноэ разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом

Виктория Шанина
Сегодня в 16:19

Международная федерация каноэ (IFC) решила допустить спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте IFC.

Чтобы принять участие в турнире россиянам и белорусам придется пройти антидопинговое тестирование и подать заявку на допуск. Рассматривать ее будет независимая комиссия, основная задача которой — выяснить позицию спортсменов на тему военной операции на Украине.

Отстранение официальных лиц из России и Беларуси остается в силе. Чиновникам нельзя принимать участие в заседаниях IFC в каком‑либо качестве.

«В целях защиты проведения мероприятий и безопасности спортсменов ICF будет уважать любую позицию и решение национальных федераций, которые являются принимающей стороной соревнований ICF, не допускать отдельных нейтральных спортсменов. Однако ICF призывает всех организаторов соревнований ICF уважать Олимпийскую хартию и создавать условия, гарантирующие беспрепятственный доступ к соревнованиям для всех спортсменов», — пишет федерация.

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