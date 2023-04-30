Международная федерация каноэ разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом

«В целях защиты проведения мероприятий и безопасности спортсменов ICF будет уважать любую позицию и решение национальных федераций, которые являются принимающей стороной соревнований ICF, не допускать отдельных нейтральных спортсменов. Однако ICF призывает всех организаторов соревнований ICF уважать Олимпийскую хартию и создавать условия, гарантирующие беспрепятственный доступ к соревнованиям для всех спортсменов», — пишет федерация.