Суд в Бразилии отменил решение о блокировке Telegram

В марте 2022 года Верховный суд Бразилии постановил заблокировать в стране приложение Telegram, однако сообщил, что готов отменить решение, если руководство мессенджера за сутки выполнит все требования о сотрудничестве в противодействии распространению фейков. Мессенджеру удалось избежать блокировки.