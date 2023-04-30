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Суд в Бразилии отменил решение о блокировке Telegram

Виктория Шанина
Сегодня в 15:00

Федеральный суд Бразилии отменил постановление мирового суда о блокировке Telegram в стране. Об этом сообщает телеканал CNN Brazil.

Решение принимал судья Флавио Лукас. Он отметил, что мессенджер пользуется большим спросом в Бразилии, а претензии к платформе «абсолютно чужды» свободе общения.

При этом суд оставил в силе ежедневный штраф в разамере 1 млн реалов (около 16 млн рублей) за отказ Telegram предоставить данные об администраторах телеграм-канала Movimento Anti-Semita Brasileiro («Бразильское антисемитское движение») и чата Frente Anti-Semita («Антисемитский фронт»).

В марте 2022 года Верховный суд Бразилии постановил заблокировать в стране приложение Telegram, однако сообщил, что готов отменить решение, если руководство мессенджера за сутки выполнит все требования о сотрудничестве в противодействии распространению фейков. Мессенджеру удалось избежать блокировки.

В апреле этого года бразильский суд все-таки решил заблокировать Telegram, поскольку посчитал переданные федеральной полиции данные о неонацистских группировках неполными. Спустя несколько дней основатель мессенджера пообещал обжаловать постановление и защитить право на частное общение.

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