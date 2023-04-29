В Нидерландах донору, успевшему стать отцом около 600 детей, запретили сдавать сперму

Судья, рассматривавший гражданское дело, заявил, что Мейер «умышленно солгал [о своих предыдущих сдачи спермы], чтобы убедить родителей взять его в качестве донора». «Все эти родители сейчас столкнулись с тем фактом, что дети в их семье являются частью огромной родственной сети с сотнями сводных братьев и сестер, которых они не выбирали. Это имеет или может иметь негативные психосоциальные последствия для детей», — заявил суд.