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В Нидерландах донору, успевшему стать отцом около 600 детей, запретили сдавать сперму

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:33

28 апреля суд в Нидерландах запретил музыканту Джейкобу Мейеру, подозреваемому в отцовстве от 500 до 600 детей, сдавать сперму в банки. Он также должен связаться с зарубежными банками и потребовать, чтобы они уничтожили всю его сперму, которая у них еще есть, сообщает The Independent.

Если 41-летний Мейер сдаст сперму, то за каждый раз нарушения постановления суда его могут оштрафовать на 100 тыс. евро. По данным фонда Donorkind Foundation, которая поддерживает семьи с детьми, рожденными из донорской спермы, благодаря сперме Мейера на свет появились по крайней мере 550 детей.

Мать ребенка по имени Ева, сотрудничающая с фондом, надеется, что дело Мейера «приведет к запрету на массовое донорство», в том числе в других странах. «Мы должны держаться рука об руку с нашими детьми и защищать их от этой несправедливости», — сказала она.

Судья, рассматривавший гражданское дело, заявил, что Мейер «умышленно солгал [о своих предыдущих сдачи спермы], чтобы убедить родителей взять его в качестве донора». «Все эти родители сейчас столкнулись с тем фактом, что дети в их семье являются частью огромной родственной сети с сотнями сводных братьев и сестер, которых они не выбирали. Это имеет или может иметь негативные психосоциальные последствия для детей», — заявил суд.

В Нидерландах доноры не должны иметь более двадцати пяти детей или оплодотворять более двенадцати матерей. Власти страны рассматривают возможность создания национального реестра доноров спермы после нескольких подобных случаев.

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