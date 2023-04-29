Российские правоохранители попросили ОАЭ проверить наличие в стране имущества Блиновской

Адвокат Александр Карабанов в разговоре с информагентством заявил, что это распространенная в России практика у правоохранителей. «У нас с рядом стран есть международная договоренность, в рамках которой Генеральная прокуратура РФ обязана направить международный запрос, для того чтобы установить, какое имущество находится у потенциальных фигурантов уголовных дел за пределами РФ, которое также может пойти впоследствии для компенсации причиненного ущерба», — пояснил он.