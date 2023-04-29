Российские правоохранители попросили ОАЭ проверить наличие в стране имущества Блиновской

Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогерки Елены Блиновской, сообщает ТАСС. Имущество могут арестовать и использовать в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела о неуплате налогов.
Адвокат Александр Карабанов в разговоре с информагентством заявил, что это распространенная в России практика у правоохранителей. «У нас с рядом стран есть международная договоренность, в рамках которой Генеральная прокуратура РФ обязана направить международный запрос, для того чтобы установить, какое имущество находится у потенциальных фигурантов уголовных дел за пределами РФ, которое также может пойти впоследствии для компенсации причиненного ущерба», — пояснил он.
27 апреля при попытке выехать из России в Беларусь была задержана автор «Марафона желаний» Елена Блиновская. Ее подозревают по двум уголовным статьям — в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег (тоже в особо крупном размере). По мнению следствия, с 2019 по 2021 год блогер недоплатила в госбюджет более 918 млн рублей.
Налоговый консультант Юлия Кручанова объясняла, как работает схема «дробление бизнеса», которую, как считает следствие, использовала Блиновская. Эксперт подчеркнула, что блогерам применять эту схему нельзя, но некоторые так делают, чтобы платить меньше налогов.
29 апреля телеграм-канал Mash сообщил, что Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По его данным, они попали в составленный МВД «черный список инфоцыган».