HBO показал трейлер документального фильма «Люблю любить тебя, Донна Саммер»

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер документального фильма «Love to Love You, Donna Summer» («Люблю любить тебя, Донна Саммер»). Он выйдет 20 мая на стриминговой платформе HBO Max.
Картину поставили оскароносный режиссер Роджер Росс Уильямс («Музыка Пруденс») и дочь певицы Бруклин Судано. Вместе они создали «глубоко личный портрет королевы диско».
«Документальный проект исследует взлеты и падения славы, предлагая интимный взгляд на жизнь артиста на сцене и вне ее», — указано в синопсисе ленты.
В ней можно будет увидеть архивные съемки, семейные фотографии Саммер, кадры ее выступлений и ранее не публиковавшиеся отрывки из домашних фильмов, а также интервью близких певицы.
В трейлере Саммер утверждает, что у нее всегда была «тайная жизнь», о которой не знала публика. Кроме того, артистка заявляет, что относилась к пению скорее как актриса, чем музыкант. «Я не пытаюсь быть собой», — сказала она.
Донна Саммер родилась в Бостоне в 1948 году. Еще в детстве она начала петь в церковном хоре, а подростком присоединилась к рок-группе. В 18 лет артистка дебютировала на Бродвее, а затем — и в Венской народной опере.
В 70-х Саммер быстро набрала популярность — сперва в Европе, а затем и в США. Первый крупный успех певице принес сингл «Love to Love You Baby». Позднее артистка получила «Оскар» и пять «Грэмми», записала более 15 альбомов и появилась в кино.
В 2004 году Саммер включили в Зал славы танцевальной музыки. Певица продолжала активную музыкальную деятельность вплоть до своей смерти в 2012 году. Дона Саммер скончалась в возрасте 63 лет от рака легких.