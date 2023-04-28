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YouTube Music добавит на свою платформу подкасты

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:44

На платформе YouTube Music появятся подкасты, которые ранее можно было найти на основном сервисе YouTube. Об этом сообщил Mashable.

Пользователи приложения получат доступ к подкастам по запросу, смогут слушать их в оффлайн-режиме, а также в фоновом режиме. Им позволят плавно переключаться с аудиоподкастов на их видеоверсии.

«Этот способ прослушивания подкастов отличается от нашего способа прослушивания музыки, когда для использования некоторых из этих функций требуется подписка Premium или Music Premium», — отметили в компании.

Вначале подкасты добавят на YouTube Music в США. Затем они появятся и у пользователей в других регионах.

The Verge отмечает, что нововведение поможет платформе конкурировать со стриминговым сервисом Spotify. Платную подписку на последний в данный момент имеют 210 млн пользователей, за YouTube Music платят 80 млн.

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