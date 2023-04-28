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В сиквеле «Гладиатора» снимется звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:50

В актерский состав продолжения фильма Ридли Скотта «Гладиатор» войдут звезда сериала «Очень странные дела» Джозеф Куинн и исполнительница роли Луциллы в оригинальной ленте Конни Нильсен. Об этом сообщил Deadline.

Нильсен ожидаемо вернется к образу Луциллы. Главным героем сиквела станет сын героини — Луциус, его сыграет Пол Мескаль. Их отношениям, как ожидается, будет уделена значительная роль в фильме. Куинн рассматривается на роль императора Каракаллы.

Также в ленте снимутся Барри Киган и Дэнзел Вашингтон. Созданием «Гладиатора 2» займется команда, работавшая над первым фильмом: режиссер Ридли Скотт, оператор Джон Мэтьесон, художник-постановщик Артур Макс и дизайнер костюмов Джанти Йейтс. Сценарий сиквела написал Дэвид Скарпа.

Среди продюсеров проекта — сам Скотт, а также Майкл Прусс, Дуг Уик и Люси Фишер из Red Wagon Entertainment. Фильм выпустит кинокомпания Paramount в партнерстве с Universal. Премьера запланирована на 22 ноября 2024 года.

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Скотт РидлиКонни НильсенБарри Киган
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