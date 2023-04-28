Спасатели помогли маме-утке и ее утятам вернуться с улиц Москвы в пруд

В Москве общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» помог утиной семье вернуться в пруд с опасных и оживленных столичных улиц. Об этом сам отряд рассказал в своих соцсетях.
Мама-утка случайно привела птенцов к бизнес-центру по улице Ленинская Слобода. Подобные условия очень опасны для птичек, поэтому «СпасРезерв» отловил их и выпустил у ближайшего пруда. Спасатели уточнили, что это первые спасенные ими уточки в 2023 году — к сожалению, заблудившиеся и потерявшиеся в городе птицы сейчас не редкость. А иногда опасность поджидает птичек не только на улицах.
Поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» появился в 2007 году. В нем состоят добровольцы, которые прошли профессиональную подготовку, а также аттестованные спасатели и пожарные, обученные вести поисково-спасательные операции.
Члены отряда работают вместе с профильными государственными организациями и службами, например, диспетчерами номеров 101 и 112. Они заступают на службу круглый год, в выходные и праздничные дни, помогают как животным, но чаще всего людям.