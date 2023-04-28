Спасатели помогли маме-утке и ее утятам вернуться с улиц Москвы в пруд

Мама-утка случайно привела птенцов к бизнес-центру по улице Ленинская Слобода. Подобные условия очень опасны для птичек, поэтому «СпасРезерв» отловил их и выпустил у ближайшего пруда. Спасатели уточнили, что это первые спасенные ими уточки в 2023 году — к сожалению, заблудившиеся и потерявшиеся в городе птицы сейчас не редкость. А иногда опасность поджидает птичек не только на улицах.