Китайская компания Huawei занялась разработкой собственного чат-бота с искусственным интеллектом, который должен стать аналогом ChatGPT. О этом сообщил Gizmochina.
Чат-бот от Huawei будет, скорее всего, называться NetGPT. Компания подала заявку на владение соответствующим торговым знаком. Детали о будущем проекте пока неизвестны.
Представители компании еще никак не прокомментировали свои планы. Тем не менее, по мнению журналистов, их желание создать альтернативу ChatGPT очевидны. Ранее конкуренты Huawei также задумались о создании своих чат-ботов.
В частности, Google анонсировала релиз чат-бота Bard — он уже научился писать программный код на 20 языках. Также развитием технологий искусственного интеллекта занялась Microsoft.
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