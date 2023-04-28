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Huawei занялась разработкой собственного чат-бота — аналога ChatGPT

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:02

Китайская компания Huawei занялась разработкой собственного чат-бота с искусственным интеллектом, который должен стать аналогом ChatGPT. О этом сообщил Gizmochina.

Чат-бот от Huawei будет, скорее всего, называться NetGPT. Компания подала заявку на владение соответствующим торговым знаком. Детали о будущем проекте пока неизвестны.

Представители компании еще никак не прокомментировали свои планы. Тем не менее, по мнению журналистов, их желание создать альтернативу ChatGPT очевидны. Ранее конкуренты Huawei также задумались о создании своих чат-ботов.

В частности, Google анонсировала релиз чат-бота Bard — он уже научился писать программный код на 20 языках. Также развитием технологий искусственного интеллекта занялась Microsoft.

Кроме того, Илон Маск заявил, что хотел бы выпустить чат-бот под названием TruthGPT. Создатель Tesla рассчитывает, что его разработка будет наиболе безопасной и займется поиском ответа на вопросы о природе Вселенной.

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