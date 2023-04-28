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Визовый центр Франции начал взимать с россиян предоплату при записи на подачу документов

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:24

Визовый центр Франции начал взимать с россиян предплату за оформление виз. Ее снимают при записи на подачу документов, сообщил «Интерфакс».

Теперь желающим получить визу гражданам необходимо заплатить 35,5 евро в рублях при бронировании слота для посещения центра VFS Global. Также им требуется заполнить онлайн-анкету.

В визовом центре пояснили, что эти меры должны помочь в борьбе с ботами и посредниками, которые занимают временные слоты, а затем перепродают их.

При этом VFS Global предоставляет возможность оформить визы на дому в случае, если в последние 59 месяцев заявитель уже сдавал биометрические данные для получения шенгенской визы.

Франция — одна из немногих стран Европы, которая продолжает выдавать туристические визы россиянам. В визовом центре этого государства можно получить в том числе многократную визу.

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