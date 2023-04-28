В Тихом океане нашли подводный вулкан необычной формы. Ученые сравнивают его с кексом

При изучении дна Тихого океана у берегов Калифорнии беспилотник Saildrone Surveyor обнаружил подводный вулкан необычной формы. Об этом пишет Live Science со ссылкой на ученых, которые курировали процесс.
По словам ведущего геодезиста миссии Saildrone Неа Бехлера, когда появилось первое изображение подводного вулкана с беспилотника, вся команда тут же сказала, что он похож на кекс Бандт.
«Он очень круглый, у него крутые бока и изогнутая вершина, которая впадает в кратер в центре», — описывает находку Бехлер.
А вот что сказала руководитель исследовательской программы Аврора Элмор: «Обычно у подводных гор покатые бока, как у Фудзиямы. Но этот вулкан действительно крутой — он поднимается с морского дна, как башня».
Элмор отметила, что у такой необычной формы вулкана может быть две причины. Либо это результат интенсивной и быстрой вулканической активности, либо всему виной скопившийся на горе морской детрит.
Еще одна странность вулкана заключается в том, что его высота — всего 975 метров. При этом в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что обычно подводные вулканы не ниже 1000 метров.