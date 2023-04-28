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Вышел трейлер экшн-триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 19:55

Кинопрокатчик «Атмосфера кино» выпустил трейлер фильма «Кентавр». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба компании.

Экшн-триллер рассказывает про опасности большого города. Поэтому ролик в мрачных тонах, который держит зрителя в напряжении на протяжении всех двух минут, вполне оправдан.

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И возможно, главная опасность ближе, чем кажется.
Официальный синопсис фильма «Кентавр»

Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Мир! Дружба! Жвачка!») и Анастасия Талызина («Молчание»). Также в ролях — Сергей Гилев, Григорий Верник, Арина Горбачева.

Режиссером «Кентавра» выступил Кирилл Кемниц, а спродюсировал ленту Илья Найшуллер. Премьера в кинотеатрах — 13 июля.

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Сергей ГилевГригорий ВерникКирилл КемницИлья Найшуллер
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