Вышел трейлер экшн-триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

Официальный синопсис фильма «Кентавр»