Вышел трейлер экшн-триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли

Кинопрокатчик «Атмосфера кино» выпустил трейлер фильма «Кентавр». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба компании.
Экшн-триллер рассказывает про опасности большого города. Поэтому ролик в мрачных тонах, который держит зрителя в напряжении на протяжении всех двух минут, вполне оправдан.
Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И возможно, главная опасность ближе, чем кажется.
Официальный синопсис фильма «Кентавр»
Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Мир! Дружба! Жвачка!») и Анастасия Талызина («Молчание»). Также в ролях — Сергей Гилев, Григорий Верник, Арина Горбачева.
Режиссером «Кентавра» выступил Кирилл Кемниц, а спродюсировал ленту Илья Найшуллер. Премьера в кинотеатрах — 13 июля.