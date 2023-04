Эд Ширан сыграл на гитаре в суде, доказывая свою невиновность в плагиате

Ранее Ширан отмечал, что на концерте действительно вплетал мелодию из «Let’s Get In On» в собственный трек «Thinking Out Loud», однако подчеркивал, что это — две разные песни. Ширан заявлял, что в миксе треков нет ничего необычного, и отмечал, что «довольно просто переплетать песни в одной и той же тональности».