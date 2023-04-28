Эд Ширан сыграл на гитаре в суде, доказывая свою невиновность в плагиате

Ширан давал показания в федеральном суде Манхэттена в течение часа. Там он рассказал, как создал популярный трек около десяти лет назад. Для написания музыки певец, как оказалось, придумал собственную версию фонетики.
Ширан признался, что его метод позволяет ему быстро создавать песни. Только за прошлые выходные музыкант написал десять треков, заявил он. Над «Thinking Out Loud» Ширан работал вместе c Эми Уэдж, которая написала вступительные аккорды.
Наследники Эда Таунсенда, соавтора R’n'B-звезды Марвина Гея, ранее обвинили Ширана в плагиате. Они посчитали, что его песня имеет «поразительное сходство» с треком Гея «Let’s Get It On», выпущенном в 1973 году.
Согласно сообщениям СМИ, Ширан был готов исполнить и трек Гея в зале суда. Таким образом, судя по всему, артист надеялся убедить присяжных в различиях композиций. Однако заседание было прервано.
Ранее Ширан отмечал, что на концерте действительно вплетал мелодию из «Let’s Get In On» в собственный трек «Thinking Out Loud», однако подчеркивал, что это — две разные песни. Ширан заявлял, что в миксе треков нет ничего необычного, и отмечал, что «довольно просто переплетать песни в одной и той же тональности».